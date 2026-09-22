Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Магілёўская вобласць прэзентуе магчымасці для кітайскіх інвестараў

Аўтар:

Дэлегацыя Магілёўскай вобласці знаходзіцца з візітам у Кітаі.

Пляцоўка Сіяньскай аперацыйнай кампаніі па будаўніцтве і эксплуатацыі зоны свабоднага гандлю - дзяржаўнае прадпрыемства, якое, у прыватнасці, звязана з эксплуатацыяй грузавых цягнікоў Кітай - Еўропа.

Па ключавых паказчыках кампанія займае вядучыя пазіцыі ў краіне. З Беларуссю яе звязвае сумеснае прасоўванне праекта чыгуначнага тэрмінала ў Кітайска-беларускім індустрыяльным парку "Вялікі камень" (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Раздзелы:

Эканоміка
x

Чытайце таксама