3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
МАРГ запусціў новы праект па папулярызацыі беларускіх тавараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У чым сутнасць новага праекта ад МАРГ "Кожная пятніца - роднае, сваё"? У апошні дзень рабочага тыдня нагадаць сабе пра высокую якасць беларускіх тавараў - адзення, прадуктаў, тэхнікі.
Прыйдзіце на працу ў абутку ад айчыннага вытворцы або паслухайце беларускую музыку - і вы ўжо ўдзельнік акцыі. Падтрымаць праект вельмі проста: можна запоўніць форму на сайце МАРГ або выкласці ў сацсетках допіс з хештэгам #ДзеньРоднагаСвайго.
Праект - гэта працяг працы па павелічэнні продажаў айчыннай прадукцыі.