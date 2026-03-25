Мінфін ЗША афіцыйна аб'явіў аб зняцці шэрагу санкцый з Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінфін ЗША афіцыйна аб'явіў аб здыманні шэрагу санкцый з Беларусі. У прыватнасці, з беларускага Мінфіна, Белінвестбанка, Банка развіцця, а таксама ААТ "Беларуськалій".
Аб тым, што ЗША маюць намер зняць санкцыі, стала вядома на мінулым тыдні. У Палацы Незалежнасці прайшлі перамовы Аляксандра Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй. Узначаліў групу спецпасланнік ЗША па Беларусі. Таксама Джон Коўл адзначыў, што рыхтуецца і магчымы візіт нашага Прэзідэнта ў ЗША. Абмяркоўваецца і аднаўленне работы амерыканскага пасольства ў Мінску.