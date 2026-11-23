Мінск і Омская вобласць пашыраць супрацоўніцтва ў прамысловасці і транспарце
Мінск і Омская вобласць павінны знаходзіць і рэалізоўваць новыя двухбаковыя праекты. Пра гэта сёння гаварылі на сустрэчы ва ўрадзе. Ужо прапрацоўваюцца кірункі супрацоўніцтва ў сферы нафтахіміі. Беларусь таксама гатова больш шчыльна працаваць па лініі сельскай гаспадаркі, у прыватнасці абменьвацца вопытам у развіцці новых тэхналогій. Акрамя таго, рэспубліка зацікаўлена ў павелічэнні паставак прадуктаў харчавання і тэхнікі ў гэты расійскі рэгіён.
Акрамя таго, віцэ-прэм'ер адзначыў яшчэ адзін магчымы вектар партнёрства - Беларусь можа прапанаваць сваю дапамогу ў будаўніцтве аэрапорта Омска.