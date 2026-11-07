Мінскаму гарадскому тэхнапарку спаўняецца 15 гадоў

Мінскі гарадскі тэхнапарк - найбуйнейшай інавацыйны навукова-вытворчы кластар Беларусі. У ім налічваецца амаль 90 рэзідэнтаў. Сферы дзейнасці самыя розныя: машынабудаванне, біятэхналогіі, энергетыка, оптыка-электронныя сістэмы.

З трох пляцовак тэхнапарка зараз самая актыўная і запатрабаваная знаходзіцца па адрасе Партызанскі праспект, 8. Тут размяшчаюцца і вытворчыя пляцоўкі такога буйнага завода як "Мотавела". У гонар 15-годдзя тэхнапарка ўзнагароды атрымалі заслужаныя работнікі кампаній-рэзідэнтаў.

Мікалай Ладуцька, член Савета старэйшын Мінгарвыканкама: "15 гадоў таму ў Мінску працавала больш за тысячу вытворчых кампаній, якія выпускалі навукова-тэхналагічную, высокатэхналагічную прадукцыю. Гэта вялікая колькасць арганізацый, юрыдычных асоб, у якіх працавалі дзясяткі тысяч людзей. І самай галоўнай просьбай гэтых кампаній і арганізацый было стварэнне ўмоў для іх працы".

Дзейнасць тэхнапарка вельмі важная для эканомікі мегаполіса: гэта стабільны прырост новых рабочых месцаў, а таксама рост экспартных продажаў. Важна і тое, што сам інвестыцыйна-падатковы клімат тэхнапарка спрыяе прадукцыйнай працы яго прадпрыемстваў.

Уладзімір Давідовіч, дырэктар Мінскага гарадскога тэхнапарка: "Аб'ём выпуску прадукцыі тэхнапарка ў 2025 годзе склаў каля 600 млн рублёў. У 2026 годзе ён будзе большы, аднак пакуль мы не называем дакладную лічбу. З чаканняў 2026 года ў найбліжэйшы час - увод у эксплуатацыю нашых аб'ектаў на вуліцы Цэнтральнай, 47".

Да канца 2026 года на базе тэхнапарка пройдуць чарговыя экспертныя саветы, па выніках якіх колькасць кампаній-рэзідэнтаў вырасце. Іх будзе ўжо каля сотні.