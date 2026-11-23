Мінская і Омская вобласці падпісалі пагадненне аб партнёрстве
Патэнцыял міжрэгіянальных сувязей. Дэлегацыя Омскай вобласці на чале з губернатарам - з візітам у Беларусі. Госці плануюць наведаць шэраг буйных прамысловых прадпрыемстваў. Наша краіна ўваходзіць у лік асноўных гандлёвых партнёраў Омскай вобласці.
Новы трэк больш цеснага супрацоўніцтва - і з Мінскай вобласцю. Дакладны маршрут - на пасяджэнні Сумеснай камісіі вызначаюць губернатары і прадстаўнікі дэлегацыі. Бакі падпісалі пагадненне аб партнёрстве Беларусі і расійскага рэгіёна да 2029 года.