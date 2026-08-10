Мінскі маторны завод нарошчвае вытворчасць: рэкордныя 45 тысяч адзінак прадукцыі за год

Мінскі маторны завод працягвае ставіць рэкорды: за год прадпрыемства выпусціла больш за 45 тыс. адзінак прадукцыі дзякуючы распрацоўцы, выпрабаванням і вываду на рынак новых відаў прадукцыі. У 2025 годзе прадпрыемства атрымала Дзяржаўны знак якасці, а рухавікі Мінскага маторнага завода пастаўляюцца на канвееры больш як паўсотні прадпрыемстваў Беларусі, Расіі, краін СНД і далёкага замежжа.

Рухавікі прадпрыемства даўно зарэкамендавалі сябе як надзейныя сілавыя агрэгаты для сельскагаспадарчай, камунальнай і будаўнічай тэхнікі. Сёлета лінейка прадукцыі будзе пашырана на два новыя рухавікі - для кар'ера, мора і спецтэхнікі.