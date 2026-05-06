На Беларуска-егіпецкім бізнес-форуме падпісаны кантракты на 6,5 млн долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па выніках Беларуска-егіпецкага бізнес-форуму падпісаны кантракты на 6,5 млн долараў.
7 мая мерапрыемства прайшло ў Мінску, там прынялі ўдзел 50 чалавек. Па выніках 2025 года тавараабарот паміж Беларуссю і Егіптам склаў 110 млн долараў, і бакі абмеркавалі, за кошт чаго можна далей нарошчваць супрацоўніцтва.
Беларусь пастаўляе ў Егіпет трактары і іншую тэхніку, малочную прадукцыю, вырабы дрэваапрацоўкі, а таксама металапракат. З Егіпта мы імпартуем садавіну, спецыі, хімічную прадукцыю.