logo
Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

На Беларуска-егіпецкім бізнес-форуме падпісаны кантракты на 6,5 млн долараў

Па выніках Беларуска-егіпецкага бізнес-форуму падпісаны кантракты на 6,5 млн долараў.

7 мая мерапрыемства прайшло ў Мінску, там прынялі ўдзел 50 чалавек. Па выніках 2025 года тавараабарот паміж Беларуссю і Егіптам склаў 110 млн долараў, і бакі абмеркавалі, за кошт чаго можна далей нарошчваць супрацоўніцтва.

Беларусь пастаўляе ў Егіпет трактары і іншую тэхніку, малочную прадукцыю, вырабы дрэваапрацоўкі, а таксама металапракат. З Егіпта мы імпартуем садавіну, спецыі, хімічную прадукцыю.

Разделы:

Эканоміка