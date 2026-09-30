На "ІНАПРАМ. Беларусь" ужо падпісаны першыя пагадненні аб супрацоўніцтве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На "ІНАПРАМ. Беларусь" ужо падпісаны першыя пагадненні аб супрацоўніцтве.
Беларусь і Новасібірская вобласць пачнуць працу ў рамках міждзяржаўнага праекта "Саюзны станок". Гэтая беларуска-расійская ініцыятыва, галоўная яе мэта – імпартазамяшчэнне і стварэнне сучасных станкоў з высокай ступенню лакалізацыі.
Зблізіліся пазіцыі з расійскім бокам у лічбавай сферы. Замацавалі подпісамі пагадненне з найбуйнейшым распрацоўшчыкам інжынернага праграмнага забеспячэння, ствараючы прадукт на карысць дзвюх краін.
Другі дзень "ІНАПРАМа" абяцае быць яшчэ больш насычаным.