Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

На "ІНАПРАМ. Беларусь" ужо падпісаны першыя пагадненні аб супрацоўніцтве

Аўтар:

На "ІНАПРАМ. Беларусь" ужо падпісаны першыя пагадненні аб супрацоўніцтве.

Беларусь і Новасібірская вобласць пачнуць працу ў рамках міждзяржаўнага праекта "Саюзны станок". Гэтая беларуска-расійская ініцыятыва, галоўная яе мэта – імпартазамяшчэнне і стварэнне сучасных станкоў з высокай ступенню лакалізацыі.

Зблізіліся пазіцыі з расійскім бокам у лічбавай сферы. Замацавалі подпісамі пагадненне з найбуйнейшым распрацоўшчыкам інжынернага праграмнага забеспячэння, ствараючы прадукт на карысць дзвюх краін.

Другі дзень "ІНАПРАМа" абяцае быць яшчэ больш насычаным.

Раздзелы:

ЭканомікаПрамысловасць
x

Чытайце таксама