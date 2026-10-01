На палях "ІНАПРАМа" праходзіць Беларуска-Казахстанскі дзелавы савет
Аўтар:Рэдакцыя news.by
1 кастрычніка на палях Міжнароднага прамысловага форуму "ІНАПРАМ. Беларусь" гавораць пра супрацоўніцтва паміж бізнес-коламі Беларусі і Казахстана. Дзелавы парадак дня аб'ёмны.
"ІНАПРАМ" - гэта той магніт, які прыцягвае. Калегі прыязджаюць, па-першае, каб зверыць гадзіннікі нашых дамоўленасцяў. Ёсць новыя кантракты, якія сёння будуць падпісаны ў рамках пасяджэння дзелавога савета, - расказаў Міхаіл Мятлікаў, старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. - Магчыма, хтосьці ўзніме праблемныя пытанні, якія будзем фіксіраваць і разумець, можа быць, ёсць неабходнасць выхаду на ўрад".
(падрабязнасці ў відэа)