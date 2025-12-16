3.68 BYN
Нацбанк Беларусі не выключае паніжэння стаўкі рэфінансавання ў 2026 годзе
Нацбанк не выключае паніжэння стаўкі рэфінансавання ў 2026 годзе. Зараз яна складае 9,75 %. Аб гэтым заявіў старшыня праўлення Раман Галоўчанка пасля пасяджэння, на якім зацвердзілі асноўныя кірункі крэдытна-грашовай палітыкі на 2026-ы. Ключавое - гэта забеспячэнне фінансавай і цэнавай стабільнасці на рынку.
Паводле ацэнкі Нацбанка, рэзкіх змяненнняў працэнтных ставак не прадбачыцца. Калі па факце інфляцыя будзе запавольвацца хутчэй, чым у прагнозе, ніжэй за 7 %, то не выключаецца паніжэнне і стаўкі рэфінансавання і працэнтных ставак па дэпазітах і крэдытах.
У 2026 годзе запланавана маштабная работа па павышэнні ўцягнутасці фінансавага сектара ў падтрыманне росту эканомікі краіны. Прыярытэт - падтрымка прадпрыемстваў, у першую чаргу тых, хто праводзіць актыўную мадэрнізацыю вытворчасці, выпускае экспартныя і імпартазамяшчальныя тавары, а таксама суб'ектаў малога і сярэдняга бізнесу праз інвесткрэдытаванне. Яно павінна вырасці не менш чым на 13 %.