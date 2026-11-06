Нацыянальны павільён Беларусі афіцыйна адкрыты на ЭКСПА ў Шанхаі - у чым унікальнасць экспазіцыі
Дзясяткі беларускіх прадпрыемстваў і арганізацый прымаюць удзел у 9-м Кітайскім міжнародным імпартным ЭКСПА ў Шанхаі. 6 лістапада афіцыйна пачала працу нацыянальная экспазіцыя Беларусі. Яе прастора дазваляе правесці і бізнес-перамовы, і прадэгуставаць стравы нацыянальнай кухні. Паралельна на галіновых лакацыях праходзяць сустрэчы з партнёрамі і завязваюцца новыя кантакты.
Пад рытмы "Лявоніхі" і з беларускімі дранікамі - менавіта так на ЭКСПА ў Шанхаі быў адкрыты беларускі павільён. Пляцоўка ў бліжэйшыя некалькі дзён стане месцам для заключэння новых кантрактаў паміж прадпрыемствамі і дэманстрацыі беларускага патэнцыялу (гл. відэа).