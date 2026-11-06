Нацыянальны павільён Беларусі афіцыйна адкрыты на ЭКСПО ў Шанхаі
Нацыянальны павільён Беларусі афіцыйна адкрыты на 9-м Кітайскім міжнародным імпартным ЭКСПО ў Шанхаі.
Падзея - адно з найбуйнейшых шматгаліновых мерапрыемстваў у свеце. У ЭКСПО бяруць удзел звыш 50 кампаній і прадпрыемстваў з Беларусі.
Айчынная экспазіцыя разгарнулася адразу ў трох лакацыях: прадстаўнікі Беларусі раскажуць кітайскім гасцям аб краіне ў спецыяльным павільёне. Таксама яны знаёмяць іх з беларускімі прадуктамі харчавання ў харчовым павільёне і прэзентуюць інавацыі ў павільёне "Высокатэхналагічнае абсталяванне і інфармацыйныя тэхналогіі" (гл. відэа).