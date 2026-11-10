Новы вектар: у Мінску пройдзе I Форум рэгіёнаў Беларусі і Кыргызстана
У Мінску 10 лістапада пройдзе I Форум рэгіёнаў Беларусі і Кыргызстана. Арганізатары - Нацыянальны цэнтр падтрымкі экспарту Беларусі і Міністэрства эканомікі і камерцыі Кыргызстана. Тэма пленарнага пасяджэння - "Рэгіянальнае ўзаемадзеянне - драйвер эканомікі". Будуць гаварыць аб перспектывах міжрэгіянальнай кааперацыі, а таксама да падпісання рыхтуюцца міжрэгіянальныя дакументы.
I Форум рэгіёнаў Беларусі і Кыргызстана
"Прэзідэнт-Гатэль" - месца сустрэчы бізнесу Беларусі і Кыргызстана. I Форум рэгіёнаў для дзвюх нашых краін, але ў цэлым такі фармат узаемадзеяння дзелавой супольнасці не новы, ён даволі эфектыўны, ужо апрабаваны. На прыкладзе Беларусі і Расіі ў нас ужо праходзяць форумы рэгіёнаў, таксама Беларусь і Узбекістан. Гэтым разам Кыргызстан. Такі фармат цікавы для прадпрыемстваў з рэгіёнаў, абласцей. Гэта магчымасць сустрэцца з калегамі, даведацца аб асаблівасцях вядзення бізнесу ў краіне, з якой гатовы супрацоўнічаць. Таксама Форум рэгіёнаў - гэта месца, дзе нараджаюцца і сумесныя прадпрыемствы, і будучыя сумесныя тавары.
Тэма сённяшняй сустрэчы: "Арыгінальнае ўзаемадзеянне - драйвер эканомікі". Першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Кыргызстана арганізаваны Нацыянальным цэнтрам падтрымкі экспарту Беларусі і Міністэрствам эканомікі і камерцыі Кыргызстана.
Стартуюць тут і перамовы віцэ-прэм'ераў Беларусі і Кыргызстана. Пасля будзе ўрачыстае адкрыццё ўжо самога I Форуму рэгіёна Беларусі і Кыргызстана. А далей пройдзе і пасяджэнне міжурадавай камісіі. Паралельна будуць ісці і бізнес-перамовы. Кіраўнікі прадпрыемстваў і кампаній прыехалі з канкрэтнымі прапановамі. Актыўная ўвага ў Кыргызстане надаецца развіццю такіх галін, як будаўніцтва, фінансы, гандаль, апрацоўчая прамысловасць. Так што будзе цікавы дыялог. У канцы мерапрыемства чакаем і падпісання сумесных дакументаў.