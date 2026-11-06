Пад Маладзечнам завяршаюць збор ураджаю на найбуйнейшай у Беларусі плантацыі фундуку

На палях пад Маладзечнам завяршаецца збор фундуку. Гэта самая буйная арэхавая плантацыя ў Беларусі і займае яна 100 гектараў. Ураджайнасць гэтага сезона яшчэ трэба будзе ацаніць, у мінулым жа толькі ў гандлёвыя сеткі паставілі 15 тон свежага арэха. Дарэчы, сад заклалі 8 гадоў таму, у ім вырошчваюць пераважна два сарты фундуку: "каталонскі" і "косвард".

Аляксей Марцінкевіч ведае ўзрост літаральна кожнага дрэўца ў маляўнічым арэхавым гаі. Восем гадоў таму ён рызыкнуў стварыць экзатычную фермерскую гаспадарку. Тады мала хто верыў, што паўднёвая культура вытрымае беларускую зіму. Але характар у кіраўніка аказаўся пад стаць пладам - моцным. Смелы арэхавы стартап прыжыўся (больш падрабязна гл. відэа).