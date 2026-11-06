Партыя 130-тонных БЕЛАЗаў, якія працуюць на звадкаваным прыродным газе, адправілася ў Кузбас

Беларуская тэхніка працягвае пакараць траснгранічныя тэрыторыі. БЕЛАЗ пачаў пастаўкі 130-тонных кар'ерных самазвалаў на звадкаваным прыродным газе. Першая партыя з 15 машын ужо накіравана на вугальныя разрэзы Кузбаса. Важны момант: гэта першы ў свеце самазвал такой грузападымальнасці на газавым паліве. Пілотная мадэль паспяхова прапрацавала два гады на кар'ерах Кемераўскай вобласці, пацвердзіўшы сваю надзейнасць.

130-тонны кар'ерны самазвал, які працуе не на дызелі, а на звадкаваным прыродным газе, - гэта эканомія на паліве да 30 %, а таксама вырашэнне экалагічнага пытання, бо прыродны газ - гэта мінус 90 % сажы.

У цэху адгрузкі БЕЛАЗа - гарачая пара. Першую партыю флагманскіх машын рыхтуюць да адпраўкі. Працэс не хуткі: самазвалы спачатку збіраюць і вывозяць на заводскі тэст-драйв, правяраюць, а потым разбіраюць на буйныя вузлы і па частках грузяць на чыгуначныя платформы.

Пад капотам газапоршневы рухавік магутнасцю 1600 конскіх сіл. Два паліўныя бакі агульным аб'ёмам 2800 літраў забяспечваюць паўнавартасную рабочую змену да 14 гадзін без дазапраўкі. Выпрабаванні пілотнага ўзору на кар'ерах Кузбаса ўжо пацвердзілі эфектыўнасць: прабег перавысіў 250 тыс. км, газавы матор адпрацаваў больш за 16 тыс. мотагадзін за два гады, а аб'ём перавезенай горнай масы - звыш 1 млн т.

Сёлета мадэль экалагічнага самазвала атрымала статус "Тавар Саюзнай дзяржавы", і гэта не толькі прызнанне якасці, але і прыклад цеснай прамысловай кааперацыі Беларусі і Расіі.

Беларускі аўтамабільны завод асвоіў вытворчасць не толькі наземнай, але і падземнай тэхнікі. Для працы ў шахтах створаны 45-тонны самазвал, які ўжо прайшоў заводскія выпрабаванні і ў найбліжэйшы час будзе ўведзены ў эксплуатацыю.