Пастаўкі лекаў, дзіцячага харчавання і аўтобусаў: Беларусь і Нікарагуа пашыраюць супрацоўніцтва
Павялічыць гандаль утрая ў найбліжэйшы час. Беларусь і Нікарагуа вызначылі пул новых сумесных праектаў, акрамя паставак тэхнікі: ад дарожнай да пажарных машын.
Акцэнт таксама на фінансава-крэдытным супрацоўніцтве, развіцці кааперацыі ў IT-сферы. Далейшае пашырэнне ўзаемадзеяння з ключавым партнёрам у Лацінскай Амерыцы абмяркоўваецца 27 лістапада ў Нацбанку.
Партнёры вызначылі ключавыя напрамкі, па якіх паэтапна будуць рухацца.
Таксама Нікарагуа зацікаўлена ў пастаўках аўтобусаў, якія могуць перамяшчацца і па сельскай мясцовасці. Абмяркоўваюцца не разавыя кантакты, а доўгатэрміновыя на 3-5 гадоў.