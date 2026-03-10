Пасяўная кампанія ў Беларусі: у планах павялічыць плошчы пад кукурузу

У Беларусі да вясновых палявых работ падрыхтавана 94 % сельгастэхнікі. У пасяўной кампаніі будзе задзейнічана каля 75 тыс. машын. Асобныя гаспадаркі Брэсцкай вобласці прыступілі да ўнясення ўгнаенняў, таксама працягне абнаўляцца аўтапарк. Да прыкладу, у 2025 годзе закуплена больш за 9 тыс. адзінак тэхнікі.