Першы двухтысячнік жніва вызначыўся ў Віцебскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Віцебскай вобласці вызначыўся першы камбайнер-двухтысячнік жніва-2026. Ім стаў Павел Грунтоў, які працуе ў агракомплексе "Адраджэнне" ААТ "Віцебская бройлерная птушкафабрыка".
Дарэчы, для Паўла гэтая ўборачная - чацвёртая. У новым аграсезоне яму даверылі сучасны айчынны камбайн.
Павел Грунтоў з дзяцінства ведае, што такое сельская праца. У выбары прафесіі раўняўся на бацьку і старэйшага брата, якія адказваюць за харчовую бяспеку.
Як адзначаюць аграрыі, калектыў зараджаны на вынік. У цеснай звязцы працуюць камбайнеры і вадзіцелі, якія адвозяць збожжа. Падчас жніва дарагая кожная пагодлівая хвіліна.