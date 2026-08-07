Першы двухтысячнік жніва вызначыўся ў Віцебскай вобласці

У Віцебскай вобласці вызначыўся першы камбайнер-двухтысячнік жніва-2026. Ім стаў Павел Грунтоў, які працуе ў агракомплексе "Адраджэнне" ААТ "Віцебская бройлерная птушкафабрыка".

Дарэчы, для Паўла гэтая ўборачная - чацвёртая. У новым аграсезоне яму даверылі сучасны айчынны камбайн.

Павел Грунтоў з дзяцінства ведае, што такое сельская праца. У выбары прафесіі раўняўся на бацьку і старэйшага брата, якія адказваюць за харчовую бяспеку.

Як адзначаюць аграрыі, калектыў зараджаны на вынік. У цеснай звязцы працуюць камбайнеры і вадзіцелі, якія адвозяць збожжа. Падчас жніва дарагая кожная пагодлівая хвіліна.