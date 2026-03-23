Прыняты законапраект аб лічбавым рублі - якія магчымасці з'явяцца ў грамадзян і бізнесу

У лічбу рыхтуецца пайсці наш рубель. Дэпутаты ў першым чытанні прынялі законапраект аб лічбавым беларускім рублі. Гэта трэцяя форма грошай у дадатак да ўжо наяўных (купюр і манет) і безнаяўных, якія знаходзяцца на картах і рахунках у банках. Акрамя таго, 24 сакавіка парламентарыі ратыфікавалі міжнародную дамову і разгледзелі шэраг пытанняў у другім чытанні (гл. відэа).