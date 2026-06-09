3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Развіццё малочнай галіны абмеркавалі ў Лідзе
Аўтар:Антон Малюта
Развіццё малочнай галіны абмеркавалі ў Лідзе пры ўдзеле Аляксандра Турчына. Сярод прыярытэтных задач - пашырэнне асартыменту і павелічэнне экспартных магутнасцяў
Нашы кітайскія партнёры (і не толькі яны) зацікаўленыяў беларускіх прадуктах харчавання. Пытанне харчовай бяспекі набірае ўсё большую актуальнасць. І тут наша краіна ўпэўнена заняла сваю нішу на сусветным рынку.
Знешнія пастаўкі харчавання летась дасягнулі рэкорднай адзнакі 10 млрд долараў. Сярод прыярытэтных задач - пашырэнне асартыменту і павелічэнне экспартных магутнасцей. Прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын 10 чэрвеня пабываў на Лідскім малочна-кансервавым камбінаце. На прыкладзе прадпрыемства абмяркоўвалі развіццё ўсёй малочнай галіны (гл. відэа).