3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Рост базавай велічыні, мінімальнай зарплаты - якія змяненні чакаюць беларусаў з 1 студзеня
Аўтар:Антон Малюта
Першы дзень года адчыняе новую пяцігодку. Перад краінай стаяць амбіцыйныя эканамічныя планы. ВУП павінен вырасці на 15,8 %, а прыбыткі насельніцтва - больш як на 20 %.
Так, Беларусь пацвярджае статус сацыяльна-арыентаванай дзяржавы. Пра гэта гавораць і навацыі, якія ўступаюць у сілу сёння. Рост базавай велічыні, базавай стаўкі, мінімальнай зарплаты і яшчэ цэлы шэраг змяненняў (больш падрабязна - глядзіце відэа).