Рост БПМ, даплат і дапамог - з 1 лістапада беларусаў чакаюць змяненні
Традыцыйна з 1 лістапада беларусаў чакаюць эканамічныя навацыі.
Павышаецца памер бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва. Новы паказчык - ледзь больш як 490 рублёў. З пачатку года БПМ павялічыўся больш як на 12 %.
Выраслі і ўзроставыя даплаты да пенсій. Грамадзянам ад 75 да 79 гадоў даплацяць крыху больш за 90 рублёў, а для людзей старэйшых за 80 - амаль 185 рублёў.
Павялічыліся і дапамогі для сямей з дзецьмі. Пры нараджэнні першага дзіцяці бацькам выплачваецца 10 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, а другога і наступных - 14.
З 1 лістапада ў гарадскіх маршрутках даступна аплата праезду банкаўскай картай, а таксама па QR-кодзе. Захаваецца разлік і гатоўкай. Нагадаем, па 17 лістапада неабходна выплаціць маёмасныя падаткі за нерухомасць, транспарт і зямлю, гэта можна зрабіць адзіным плацяжом.
Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі сёлета прыпадае на пятніцу - 7 лістапада. Гэта дата прызнаная афіцыйным выхадным. Таму беларусаў чакаюць трохдзённыя канікулы: з 7 па 9 лістапада. Наступныя вялікія выхадныя сёлета ў нас у снежні.