Рост БПМ, выплат і дапамог - раскажам пра важныя навацыі лютага

На календары 1 лютага, і месяц традыцыйна прынёс беларусам шэраг навацый. Вырас бюджэт пражытачнага мінімуму (БПМ). У сярэднім на душу насельніцтва ён складае зараз амаль 497 рублёў. Рост у параўнанні з мінулым паказчыкам - больш чым працэнт.

Следам за БПМ аўтаматычна пераглядаюцца розныя надбаўкі і павышэнні, а таксама асобныя сацыяльныя выплаты. Так, выраслі дапамогі для сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей. Пры нараджэнні першага дзіцяці выплацяць 10 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, а за другога і наступных дзяцей - 14.

У Адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы некаторыя банкаўскія аперацыі для кліентаў сталі бясплатнымі. Размова ідзе пра плацяжы ўнутры аднаго банка. Без камісіі можна папаўняць бягучыя і разліковыя рахункі, уклады і дэпазіты, а таксама ўносіць плацяжы па крэдыце - як асноўную суму доўгу, так і працэнты.

Важная інфармацыя для рамеснікаў і ўладальнікаў аграсядзіб: для іх выраслі стаўкі збораў. Гэта прадугледжана абноўленым Падатковым кодэксам. Рост нязначны. Для ўладальнікаў аграэкасядзіб збор павялічваецца з 42 да 45 рублёў у месяц, рамеснікі замест 7 рублёў у месяц будуць плаціць 10.