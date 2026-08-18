Рост на 15 % і стаўка на экспарт: як Аршанскі мясакансервавы камбінат нарошчвае вытворчасць

Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын знаходзіцца з рабочай паездкай у Віцебскай вобласці. Кіраўнік урада наведаў Аршанскі мясакансервавы камбінат. Прадпрыемства актыўна нарошчвае вытворчыя магутнасці, плануе стварыць новыя рабочыя месцы і робіць стаўку на экспарт.

Аршанскі мясакансервавы камбінат - адзін з самых вядомых брэндаў Оршы. Сёння прадпрыемства праходзіць праз перыяд росту эфектыўнасці.

Дзяржава ўклала сродкі ў мадэрнізацыю камбіната, былі створаны магчымасці для перапрацоўкі і вытворчасці запатрабаванай прадукцыі, але трэба развіваць сыравінную зону. Каб выйсці на новы сучасны этап развіцця, праблемнаму прадпрыемству і была прапанавана новая мадэль давернага кіравання з прыцягненнем агракамбіната "Дзяржынскі".

Як працуе зараз завод, распавялі 18 жніўня прэм'ер-міністру. У цэнтры ўвагі - загрузка магутнасцяў, перспектывы павелічэння аб'ёмаў вытворчасці. Асноўны від дзейнасці не змяніўся.

Аршанскі мясакансервавы камбінат - адзін з найбуйнейшых у краіне вытворцаў мясных кансерваў, у тым ліку для дзіцячага харчавання. Магутнасць абсталявання дазваляе вырабляць 40 тыс. банак за змену. За ліпень 2026 года было рэалізавана 718 тыс. адзінак.

Лінія ўведзена на паўгода раней, чым планавалася. Дзякуючы сучаснаму абсталяванню забяспечана высокая аўтаматызацыя, што дазваляе скараціць час, павялічыць аб'ём вытворчасці і паменшыць выдаткі на выпуск гатовай прадукцыі. Курс на экспарт таксама прыносіць плён.

На аршанскім прадпрыемстве сёння працуюць каля 600 чалавек. Маюць намер павялічыць штат з выхадам лініі на поўную магутнасць і працу ў дзве змены.

Наперадзе рэалізацыя і імпартазамяшчальнага праекта - выпуск кармоў для хатніх гадаванцаў у пауч-упакоўцы. Прадукт, які чакае рынак, атрымае сучасны і максімальна запатрабаваны, зручны фармат. Так што маршрут пабудаваны, зараз задача рэалізаваць вызначаныя планы.