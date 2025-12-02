3.74 BYN
Рыжанкоў: Беларусь атрымала магчымасць вольна гандляваць у Алжыры малочнай прадукцыяй
Беларусь атрымала магчымасць вольна гандляваць у Алжыры сваёй малочнай прадукцыяй, заяўляе кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў. Пастаўкі сухога малака і сыроваткі - у аснове гандлю.
Дарэчы, агульны тавараабарот паміж краінамі вырас у 2024 годзе ў 16 разоў і зараз складае 50 млн долараў. Алжыр - важны эканамічны гулец Афрыкі. Па тэрыторыі гэта самая вялікая краіна кантынента, дзе пражываюць 45 млн чалавек. Рынак вялізны, як і магчымасці для нашага супрацоўніцтва.