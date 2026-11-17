Саюз без меж і адлегласцей: у Мінску прайшла сустрэча з кіраўніком Яўрэйскай аўтаномнай вобласці
Адлегласць - не перашкода для супрацоўніцтва. Беларусь і Расія даказваюць гэта ўласным прыкладам. Такім меркаваннем падзялілася старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава на сустрэчы з губернатарам Яўрэйскай аўтаномнай вобласці.
Беларусь-Расія: умацаванне міжрэгіянальнага супрацоўніцтва
Беларусь і Расія, у тым ліку ў рамках Саюзнай дзяржавы, сёння паспяхова ўзаемадзейнічаюць па многіх кірунках: ад эканомікі да гуманітарнага супрацоўніцтва. Апошнім часам на першы план у адносінах выходзіць міжрэгіянальнае партнёрства.
Сур'ёзны і эканамічны патэнцыял паміж рэгіёнамі. Практычна з усімі суб'ектамі Расіі наладжаны глыбокія сувязі. У рамках вытворчай кааперацыі дзейнічаюць больш за 10 тыс. сумесных беларуска-расійскіх прадпрыемстваў.
Роўныя правы ў адукацыі, медыцыне і пенсіённым забеспячэнні - наш агульны трывалы падмурак. А ў працы з моладдзю галоўны акцэнт на патрыятычным выхаванні. Тут беларуска-расійскі праект "Цягнік Памяці" злучае пакаленні і захоўвае адзіную гісторыю.