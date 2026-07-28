Селіверстаў: У Варонежскай вобласці ўсё беларускае запатрабавана і прысутнічае

Ад трактароў і камбайнаў да тралейбусаў і грузавых аўтамабіляў. У Варонежы адкрыўся мультыбрэндавы цэнтр беларускай тэхнікі.

Варонеж быў заснаваны ў канцы XVI стагоддзя, таму архітэктура горада спалучае ў сабе мікс эпох: ад раскошнага барочнага стылю да ўзорнага сталінскага ампіру. Сёння гэта горад-мільённік, буйны прамысловы цэнтр і важны транспартны вузел.

Беларусь і Варонежская вобласць цесна супрацоўнічаюць з 2018 года. Менавіта тады было падпісана пагадненне паміж урадамі Беларусі і гэтага расійскага рэгіёна. У нас шмат сумесных праектаў, але адзін з самых прадуктыўных - будаўніцтва. За апошнія 5 гадоў беларускія спецыялісты ўзвялі тут дзіцячы сад і некалькі школ, адна з якіх — самая вялікая ў Расіі.

Новыя школы ад беларускіх будаўнікоў

Гэта не проста школа, а цэлы адукацыйны цэнтр з сімвалічнай назвай "Садружнасць". Яго адкрылі 3 гады таму, і сёння тут вучацца 3 тысячы вучняў. На чарзе - новая школа ў вёсцы Аляксандраўка на 1 101 месца. Рашэнне аб яе будаўніцтве было падпісана на XII Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі. І вось літаральна за год праект набыў рэальныя абрысы. Тэмп будаўніцтва беларускіх спецыялістаў у два разы апярэджвае ўстаноўленыя тэрміны. Усё дзякуючы сістэме хуткага праектавання (больш падрабязна - глядзіце відэа).