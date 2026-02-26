3.75 BYN
Сенатары адобрылі законапраект "Аб лізінгавай дзейнасці"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сенатары на пасяджэнні сесіі Савета Рэспублікі адобрылі законапраект "Аб лізінгавай дзейнасці".
Сярод навацый - увядзенне такога інструмента, як другасны лізінг, - магчымасць паўторнай перадачы маёмасці ў лізінг. Акрамя таго, прадугледжваецца магчымасць набыцця жылога дома з участкам.
Таксама законапраектам абмежаваны максімальны памер няўстойкі, штрафаў, пені па дамове ў памеры не больш за палову кошту прадмета лізінгу.
За 2025 год глабальны лізінгавы партфель ужо склаў 14,8 млрд беларускіх рублёў. Рост па дачыненні да 2025 года склаў 15,5 %.