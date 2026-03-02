3.75 BYN
Смалявіцкі раён падвёў вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за 2025 год
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Смалявіцкі раён падвёў вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за 2025 год. У Мінскай вобласці ён знаходзіцца на трэцім месцы па інвестыцыях, на другім - па надоях малака і лідар па тэмпах будаўніцтва.
Дынаміцы росту ў самім горадзе Смалявічы надае і яго статус - сталічнага горада-спадарожніка.
Вызначыліся з лепшымі прадпрыемствамі: у прамысловасці гэта вытворца дызель-генератараў "БМЕ-Дызель", а ў сельскай гаспадарцы - "Смалявіцкі райаграсервіс".
Дадзім, што за мінулы год у Смалявіцкім раёне па дзяржпраграме "Адзін раён - адзін праект" рэалізавалі пару ініцыятыў у фармацэўтыцы і станкабудаванні.