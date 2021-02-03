Узгоднены алгарытм узаемадзеяння Беларусі і Расіі ў прамысловай палітыцы

Беларусь разлічвае выйсці на новы ўзровень кааперацыі з Расіяй. Пункты росту нашых эканомік шукалі сёння ў Доме ўрада. Пачатак года паказвае аднаўленне пасля крызісу, які выклікала пандэмія. Гэта добрая падмога для нас. Прэм'ер-міністр нашай краіны запэўніў: умацаванне і развіццё супрацоўніцтва было і будзе прыярытэтным кірункам для беларускіх улад. Расія - ключавы партнёр у навуковай і прамысловай сферах.