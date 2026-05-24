Сумесныя праекты ад транспарту да высокіх тэхналогій: Мінск і Казань злучае шмат агульных сфер
Аўтар:Карына Гурэвіч
Мінск і Казань - два мегаполісы, якіх аб'ядноўвае доўгая гісторыя супрацоўніцтва. Сталіца Татарстана закупляе ў нас аўтобусы, тралейбусы, трамваі.
25 мая маштабнай каларытнай праграмай ля Палаца спорту працягваюцца Дні Казані ў Мінску. І галоўнай дзелавой падзеяй стаў эканамічны бізнес-форум.
Дні Казані ў Мінску - гэта не толькі знаёмства з каларытнай культурай. 25 мая на адной пляцоўцы сустрэліся прадстаўнікі розных сфер бізнесу двух гарадоў-пабрацімаў. На абмеркаванні таксама ахова здароўя, дашкольная адукацыя, а таксама абмен вопытам спецыялістаў (гл. відэа).