Свабоднай эканамічнай зоне "Брэст" - 30 гадоў: як яе работа ўплывае на эканоміку рэгіёна
Аўтар:Валерыя Гальперына
Узаемадзеянне з расійскімі партнёрамі актыўна развівае СЭЗ "Брэст" - ёй у 2026-м спаўняецца 30 гадоў. Галоўнай задачай стала прыцягненне інвестыцый і стварэнне вытворчасцяў, арыентаваных на экспарт і імпартазамяшчэнне. Сёння тут працуюць каля 80 сучасных прадпрыемстваў.
Поспехі, арыенціры, рынкі
Тэрыторыя СЭЗ "Брэст" - самая першая свабодная эканамічная зона ў Беларусі. 78 прадпрыемстваў-рэзідэнтаў на 55 квадратных кіламетрах. Экспарт, інвестыцыі, імпартазамяшчэнне. Брэсцкія вытворцы выбудоўваюць гібкую лагістыку і адкрываюць новыя рынкі (гл. відэа).