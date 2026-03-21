3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Тарыфы і сезонныя ваганні - што стаіць за паніжэннем інфляцыі ў Беларусі
Аўтар:Ілона Валынец
Інфляцыя ў Беларусі ў 2026 годзе складзецца ніжэй за абноўленую мэту ў памеры 7 %. Да такой высновы прыйшлі аналітыкі Еўразійскага банка развіцця. Паводле апошніх даных Белстата, індэкс спажывецкіх цэн у гадавым выразе па выніках лютага склаў 5,6 % - гэта ніжэй за тую інфляцыю, якую фіксавалі ў студзені.
Калі параўнаць цэны са снежнем 2025 года, то тэмпы росту склалі 1 %, што ў два разы ніжэй за максімальную мяжу, якую ўстанаўлівала МАРГ. Што ж адбываецца з цэнамі, ад чаго яны залежаць і ці чакаць сур'ёзных шокаў - у рубрыцы "Кантэкст" (глядзіце відэа).