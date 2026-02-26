3.75 BYN
Тэмп росту экспарту ПВТ у 2025 годзе склаў 112 %
Пасяджэнне Наглядальнага савета Парка высокіх тэхналогій пад старшынствам прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандра Турчына прайшло ва ўрадзе.
На парадку было два пытанні. Першае - садзейнічанне развіццю экспарту. Тэмп яго росту летась склаў 112 %, а выручка перавысіла 2 млрд долараў. Другое пытанне закранула рэгуляванні крыптасферы.
Ганна Рабава, начальнік сакратарыята Наглядальнага савета Парка высокіх тэхналогій:
"Мы традыцыйна даём справаздачу перад Наглядальным саветам аб стане гэтага сектара і прапануем вызначаныя рашэнні, якія робяць больш выразным прававое рэгуляванне работы ў гэтай сферы. У крыптасферы ўсяго 20 рэзідэнтаў (менш за 2 % ад агульнага ліку). Гэта невялікая доля, але тэмпы росту яны паказваюць даволі высокія".
Таксама на пасяджэнні ўдакладнілі ўмовы для грантаатрымальнікаў і стыпендыятаў Парка высокіх тэхналогій. Адзначым, зараз рэзідэнтаў у ПВТ больш за 1 тыс. З пачатку года было пададзена ўжо звыш 60 заявак, якія праходзяць працэдуры адбору.