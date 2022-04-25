Беларусь і Узбекістан плануюць павялічыць тавараабарот да 500 мільёнаў долараў

Больш як два дзясяткі беларускіх кампаній машынабудавання бяруць удзел у выставе "Інапрам" ва Узбекістане. Гэта магчымасць вывучыць тэхналогіі і заключыць кантракты. Беларусь зацікаўлена і ў стварэнні сумесных вытворчасцяў, і ў адкрыцці дылерскіх цэнтраў. Гэта адзначае прэм'ер Раман Галоўчанка падчас сустрэчы ва Узбекістане. Сёння наш МТЗ адкрыў вялікі сэрвісны цэнтр, а МАЗ - дылерскі. Гэта вялікі крок да замацавання нашай тэхнікі на гэтым рынку.

Наперадзе афіцыйная сустрэча прэзідэнтаў Узбекістана, а бізнес-праекты абмяркоўваюць зараз і на форуме дзелавой супольнасці. Разлічваюць падпісаць кантракты на 25 мільёнаў долараў.