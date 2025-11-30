3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
У Алжыры стартаваў вялікі форум з удзелам беларускіх прадпрымальнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Беларуссю і краіны Афрыкі. Для Беларусі гэта рынак будучыні, дзе нам рады і чакаюць. І нам ёсць што прапанаваць. 1 снежня ў Алжыры стартаваў вялікі форум з удзелам беларускіх прадпрымальнікаў. Больш за 20 айчынных прадпрыемстваў і камерсанты Паўночнай Афрыкі сёння абмяркоўваюць перспектывы супрацоўніцтва і кантракты.
Пад дахам бізнес-форуму сабраліся прадстаўнікі малочнай, аграрнай, прамысловай галін. Алжырскі бок прапануе айчынным кампаніям больш глыбокае супрацоўніцтва, не толькі па формуле "купі-прадай". Як рухацца разам? Гэтаму пытанню бізнесмены дзвюх краін прысвяцяць найбліжэйшыя дні.