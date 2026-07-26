У Беларусі АПК фарміруе 7 % ВУП - якія людзі стаяць за вялікімі вынікамі
Аўтар:Лізавета Сіняк
Прыбраць ураджай своечасова і па надвор'і - задача, якая стаіць сёння перад усёй Беларуссю. Акрамя таго, у бягучым сезоне ўраджайнасць збожжавага поля трымаецца на ўзроўні такога ж перыяду мінулага года, аднак тэмпы ўборачнай кампаніі вышэй.
Аб людзях, адданых сваёй справе, якія стаяць за такімі паказчыкамі, расказала Лізавета Сіняк. Гаспадарка "Васілішкі" ўваходзіць у склад Аграпрамысловага холдынгу Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Адно з найбуйнейшых у Гродзенскай вобласці. На 27 тыс. га працуюць звыш 1,1 тыс. чалавек: вырабляюць свініну, ялавічыну, малако, вырошчваюць збожжавыя і цукровыя буракі (гл. відэа).