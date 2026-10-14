У Беларусі да канца 2026 года могуць увесці абавязковую сертыфікацыю гасцініц

Да канца 2026 года ў Беларусі можа быць падпісаны ўказ аб абавязковай сертыфікацыі гасцініц. Праект дакумента ўзгоднены і знаходзіцца ва ўрадзе.

Прадугледжваецца, што буйныя гатэлі (з нумарным фондам больш за 70) павінны будуць прайсці сертыфікацыю да студзеня 2028 года, а гасцініцы з меншай колькасцю месцаў - да пачатку 2029-га.

У цяперашні час у Беларусі працуюць каля 600 гасцініц, з якіх афіцыйную сертыфікацыю прайшлі толькі 90.

Пяцізоркавых гатэляў у краіне сёння 5, ўзроўню чатыры зоркі - 10, тры зоркі - у 44-х гатэляў.