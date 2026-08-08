У Беларусі намалацілі больш за 6 млн тон збожжа

Аграрыі Беларусі намалацілі больш за 6 млн т збожжа новага ўраджаю.

Паводле аператыўных звестак Мінсельгасхарча, на 8 жніўня з палёў рэспублікі ўбрана 6 млн 130 тыс. т збожжа. Асвоена 69 % плошчаў збожжавых і зернебабовых культур з улікам рапсу.

Агульны каравай у разрэзе абласцей выглядае наступным чынам: паўтарамільённую адзнаку пераадолела Мінская вобласць, ушчыльную да яе наблізілася Брэсцкая, 1 млн 189 тыс. т збожжа на рахунку Гродзеншчыны, аграрыі Гомельскага рэгіёна намалацілі 833 тыс. т, 667 тыс. т у Магілёўскага. Да адзнакі ў паўмільёна набліжаецца Віцебская вобласць.

Усе рэгіёны захоўваюць тэмпы, што апярэджваюць леташнія.