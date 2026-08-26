У Беларусі намалочана 8 млн 713 тыс. т збожжа з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
8 млн 713 тыс. т збожжавых з улікам рапсу намалочана ў Беларусі. Масавая ўборачная на фінішы. Работы ідуць на апошніх 5 % плошчаў.
На рахунку Мінскай вобласці 2 млн 347 тыс. т збожжа. 1 млн 770 тыс. т намалацілі гродзенскія аграрыі. 1 млн 637 тыс. т - брэсцкія. На рахунку гомельскіх і магілёўскіх хлебаробаў 1 млн 54 тыс. т і 1 млн 74 тыс. т адпаведна. Уклад у жніво Віцебскай вобласці - 830 тыс. т.
Дзяржзаказ па харчовым збожжы выкананы на 88 %.
Скошана траў другім укосам 86 % ад плана, нарыхтавана сенажу 83 % ад плана. Актыўна ідзе і нарыхтоўка травяных кармоў.