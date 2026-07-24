У Беларусі намалочана амаль 1,5 млн т збожжа
Жніво ў Беларусі набірае тэмп. Аграрыі набліжаюцца да новай мяжы - у краіне намалочана амаль 1,5 млн тон збожжа. Ужо апрацавана 18 % плошчаў (гэта без уліку кукурузы, грэчкі і проса).
Лічбы па рэгіёнах такія: Брэсцкі і Мінскі ідуць амаль нароўні - 378 і 359 тыс. т новага ўраджаю. Намалот аграрыяў Гродзеншчыны складае 286 тыс. т, крыху менш у хлебаробаў Гомельшчыны - 229 тыс. т. Магілёўская і Віцебская вобласці апрацавалі 126 і 75 тыс. т адпаведна.
Азімы рапс на зерне ўбраны амаль з паловы плошчаў. Таксама ідзе другі ўкос траў. План выкананы на 63 %.
Нарыхтавана больш за 400 тыс. т сена, сіласу - 340 тыс. т, травяных кармоў - 3 млн 290 тыс. т, сенажу - 75 % ад плана. Церабленне лёну ідзе тэмпамі ў 2 разы вышэйшымі за леташнія, ужо асвоена 48 % палёў.