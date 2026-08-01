У Беларусі павысілі "ўзроставыя" даплаты да пенсій
1 жніўня ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя памеры сацыяльных выплат. Яны змяніліся пасля чарговага павышэння бюджэту пражытачнага мінімуму.
З 1 жніўня БПМ вырас на 4,1 % і складае 530 рублёў 37 капеек. Гэта ўжо трэцяе павышэнне паказчыка сёлета. Новы памер будзе дзейнічаць да канца кастрычніка.
Следам за гэтым змяніліся і "ўзроставыя" даплаты да пенсій. Для беларусаў ад 75 да 79 гадоў яны зараз складаюць амаль 100 рублёў. Калі ў пенсіянера ёсць інваліднасць I групы, сума будзе вышэйшая - больш чым 232 рублёў. Такія выплаты атрымліваюць амаль 570 тыс. чалавек.
Для тых, каму ўжо споўнілася 80 гадоў, памер даплаты таксама вырас. Зараз з улікам надбаўкі на догляд ён складае амаль 199 рублёў. Пры інваліднасці I групы выплата складзе звыш 265 рублёў.