У Беларусі сабрана 8 млн 452 тыс. т збожжа з улікам рапсу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Масавая ўборачная збожжавых у Беларусі на фінішы. Засталося ўбраць збажыну з улікам рапсу ўсяго з 7 % плошчаў. Каравай, паводле звестак на 21 жніўня, важыць 8 млн 452 тыс. т
У краіне ёсць чацвёртая вобласць-мільянер. Магілёўская вобласць следам за Брэсцкай, Гродзенскай і Гомельскай пераадолела запаветную мяжу. А на рахунку сталічных аграрыяў ужо 2 млн 259 тыс. т. Актыўна вядзе работу і Віцебскі рэгіён - там намалочана 774 тыс. т. План па здачы харчовага збожжа ў кошт дзяржзаказа выкананы на 80 %.
Церабленне лёну аграрыі ўжо завяршылі. На 74 % выкананы план па нарыхтоўцы сена, на 82 % - сенажу.