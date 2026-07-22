У Беларусі сфарміруюць мабгрупы па папярэджанні фактараў, якія запавольваюць уборачную кампанію
22 ліпеня прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын па выніках селектара ў Прэзідэнта правёў рабочую сустрэчу з кіраўніцтвам Генпракуратуры, Камітэта дзяржкантролю і шэрагу дзяржорганаў і арганізацый.
Па выніках вырашана сфарміраваць мабільныя рабочыя групы для вывучэння і выяўлення ў рэгіёнах магчымых фактараў, якія абмяжоўваюць і запавольваюць ход уборачнай кампаніі. І гэта не праверка. Задача - прыняць аператыўныя рашэнні і мабілізаваць намаганні для забеспячэння стабільна высокіх тэмпаў жніва.
У зоне асаблівай увагі мабільных груп будуць пытанні няспраўнасці і аператыўнага рамонту тэхнікі, наяўнасці неабходнай колькасці механізатараў з улікам аб'ёму работ, неабходных для выканання, бесперабойнага забеспячэння палівам, захавання працоўнай і вытворчай дысцыпліны.