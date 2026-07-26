У Беларусі ў сферы гандлю працуюць 676 тыс. чалавек

26 ліпеня ў Беларусі адзначаецца Дзень работнікаў гандлю. З прафесійным святам работнікаў і ветэранаў гандлёвай галіны павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адрасаваў словы падзякі ўсім, хто сваёй штодзённай працай уносіць уклад у развіццё галіны і ўзмацненне эканамічнага патэнцыялу краіны.

Так, за першае паўгоддзе інфляцыя ў Беларусі склала менш за 3 %, і гэты паказчык лепшы за апошнія 20 гадоў. Харчаванне падаражэла ў сярэднім менш чым на 2 %, а нехарчовыя тавары - на 1,5 %. Трэнд на запаволенне росту цэн фіксуюць з пачатку 2026 года. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю назвалі сітуацыю на спажывецкім рынку стабільнай. У магазінах ёсць выбар на любы густ і кашалёк.

Начальнік упраўлення арганізацыі гандлю і грамадскага харчавання Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Наталля Мельнікава адзначыла, што па выніках першага паўгоддзя 2026 года вырас рознічны тавараабарот і склаў 54,2 млрд беларускіх рублёў, або 107,6 %. У тым ліку вырас у параўнанні з 2025 годам тавараабарот арганізацый гандлю. Ён склаў 52,2 млрд рублёў, або 108 %. Расце тавараабарот грамадскага харчавання: у мінулым паўгоддзі ён склаў 101,1 %. "Колькасць гандлёвых аб’ектаў за апошнія тры гады не змяняецца. Паводле даных Белстата, на 1 студзеня 2026 года іх было 85 тыс. З іх парадку 46 тыс. аб’ектаў - магазіны, з якіх 16 тыс. складаюць харчовыя магазіны, а 30 тыс. – нехарчовыя", - дадала яна.

Усяго ў сферы гандлю працуюць 676 тыс. чалавек, або больш за 16 % ад занятых у эканоміцы. Сярэдні ўзрост у галіне - ніжэй за 40,5 года. Большасць работнікаў (66 %) - жанчыны.