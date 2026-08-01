У Беларусі выраслі памеры дапамог па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі павялічваюцца памеры дапамог па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў. Гэта планавы пераразлік. Ён праходзіць штогод з 1 лютага і з 1 жніўня. На гэты раз рост склаў амаль 6 %.
Так, з 1 жніўня 2026 года дапамогі на першае дзіця павялічваюцца на 57 рублёў і складуць каля 1058 рублёў. Такая сума будзе выплачвацца да 31 студзеня 2027 года.
На другое і наступных дзяцей прыбаўка склала амаль 65 рублёў, а выніковая сума будзе каля 1209 рублёў.
На дзіця-інваліда сума дапамогі павялічваецца на 73 рублі - да 1360 рублёў.