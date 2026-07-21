У БелГПП адбылася сустрэча з дэлегацыяй Арабскага парламента

Беларусь і эмірат Фуджэйра ААЭ стаяць на парозе стварэння Дзелавога савета. Пра гэта 21 ліпеня гаварылі на сустрэчы з дэлегацыяй Арабскага парламента ў БелГПП. Кіраўнік дэлегацыі з'яўляецца і старшынёй савета дырэктараў Гандлёва-прамысловай палаты эмірата Фуджэйра.

На перамовах абмяркоўвалі, каб ён выступіў каардынатарам узаемадзеяння паміж палатамі арабскіх краін і БелГПП для арганізацыі бізнес-місій.

Мухамед Ахмед аль-Ямахі, старшыня Арабскага парламента, старшыня савета дырэктараў ГПП Фуджэйры: "Мы імкнемся да таго, каб праз Арабскі парламент адбывалася ўзаемадзеянне Беларусі з усімі арабскімі краінамі, каб гэта стала асновай для заключэння ў будучыні мемарандума аб узаемаразуменні паміж Беларускай гандлёва-прамысловай палатай і Арабскім парламентам, а таксама краінамі, якія ўваходзяць у гэты парламент. А гэта 22 краіны. Мяркуецца, што ўзаемадзеянне па лініі нашых дзяржаў будзе праходзіць у розных сферах па ўсіх кірунках, у якіх мы бачым узаемную цікавасць для нашых дзяржаў".