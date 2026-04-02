У Маскаце прайшоў маштабны беларуска-аманскі бізнес-форум з удзелам 400 кампаній

Беларусь і Аман скіраваны наладжваць доўгатэрміновае партнёрства. 2 красавіка гэта пацвердзіў сумесны беларуска-аманскі бізнес-форум, які прайшоў у Маскаце. У султанат прыехалі некалькі дзясяткаў беларускіх кампаній, якія прадстаўляюць розныя сферы эканомікі - ад харчовага сектара да ІТ.

Аманскае прадстаўніцтва налічвала больш за 300 прадпрыемстваў, таму інтарэс высокі. Блізкі Усход трывала ўваходзіць у сферу беларускіх дзелавых інтарэсаў. Для гэтага ёсць палітычная воля лідараў і практычны інтарэс дзелавых колаў.

У Амане праходзіць Дзень беларускага бізнесу. У сталіцы султаната сабраліся без малога 400 кампаній. Такога раней не было, у Аман беларускі бізнес наогул прыязджаў толькі аднойчы. Кантакты кампаніі на такіх пляцоўках завязваюць роўна 10 гадоў, але апошнія гады сталі прарывам у адносінах (гл. відэа).