У Мінэнерга паведамілі аб завяршэнні планава-папераджальнага рамонту другога энергаблока БелАЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Завершаны планава-папераджальны рамонт другога энергаблока БелАЭС. Аб гэтым паведамілі ў Мінэнерга, піша БЕЛТА.
"Блок уключаны ў сетку. У рамках праведзеных работ выканана планавая замена часткі ядзернага паліва, якое адпрацавала, на больш свежае", - расказалі ў Міністэрстве.
У адпаведнасці з міжнароднай практыкай з мэтай падтрымання стабільнага рабочага стану абсталявання планава-папераджальны рамонт праводзіцца на атамных станцыях штогод.