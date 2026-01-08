Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінэнерга паведамілі аб завяршэнні планава-папераджальнага рамонту другога энергаблока БелАЭС

Выява

Завершаны планава-папераджальны рамонт другога энергаблока БелАЭС. Аб гэтым паведамілі ў Мінэнерга, піша БЕЛТА.

"Блок уключаны ў сетку. У рамках праведзеных работ выканана планавая замена часткі ядзернага паліва, якое адпрацавала, на больш свежае", - расказалі ў Міністэрстве.

У адпаведнасці з міжнароднай практыкай з мэтай падтрымання стабільнага рабочага стану абсталявання планава-папераджальны рамонт праводзіцца на атамных станцыях штогод.

